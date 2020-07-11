【深度解構】美大型科技股取代債券避風港地位　絕招係...

一直以來，投資者和交易員在每當市況波動和不明朗，傾向追捧風險較低的美國國債，但今次疫情下，美債的投資避險地位明顯被科技和軟件股所取代。有分析認為，這反映科企的經營模式不但可抵禦疫情挑戰，部分業務更有大幅進帳。

大型科技股包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、Netflix及亞馬遜股價現時均處於或接近紀錄新高，4隻股份今年升幅至少29%，帶動納指年初至今累漲17%，表現拋離標指約2%跌幅。

Riverfront高級組合經理Rebecca Felton指出，在現時環境下，經常性收入顯得十分重要，而很多科企正好擁有強勁資產負債表和經常性收入。

微軟、Netflix及亞馬遜均提供訂閱服務，每月或每年帶來經常性收入。其中，微軟的Office 365的用戶數目，由前一季的3,720萬升至逾3,900萬，亞馬遜的Prime年費用戶逾1.5億，而Netflix的全球付費用戶更逾1.8億。

此外，據FactSet數字顯示，Apple及微軟的股息率分別為0.86及0.96厘，高過美國10年期債息約0.6厘。Guidestone資本管理總裁David Spika表示，聯儲局把利率降至近乎零，促使投資者要承受更大風險以取得收入和增長，若被迫買入股票，他稱首選是大型科技股，因為具有避險功能。

不過，科企亦面臨愈來愈大的監管風險。投資公司Social Capital創辦人Chamath Palihapitiya指出，大型科企正面對不同營運地區的競爭、反壟斷、稅務和監管的挑戰，而他睇淡Facebook及Google母公司Alphabet的前景。

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