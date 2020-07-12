潘梓生：人仔升勢達尾聲

人民幣近期極為強勢，更一度升破7算水平，升至近4個月以來新高。人民幣強勢與大市Risk-on(偏好風險)情緒升溫有明顯關連，特別是A股走勢異常強勁，帶動資金流入人民幣。由於人民幣走勢與A股，Risk-on情緒等大有關連，而後兩者有轉向或整固傾向，因此人民幣近日強勢應先暫告一段落。

從技術走勢看A股走勢，RSI早前升屆接近90，是過去多年的新高，反映A股市場嚴重超買。從以往走勢來看，當A股RSI接近90後，升勢均出現停滯，或整固或見頂。若A股見頂，人民幣將很有可能再次走勢，另一方向，則若A股只是升市途中整固，則A股仍需至少兩周作高位整固，而人民幣升勢也需稍作整固。

值得留意，近日傳統經濟股走勢已告轉弱，而科技股升勢則以火箭般上升，反映短期大市見頂可能性愈來愈高。由是觀之，風險情緒繼續上升可能性愈來愈低，加上市場很有可能短期內出現逆轉，人民幣短期繼續上升，甚至升達6.95的機會實在不高。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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