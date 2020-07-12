鄭勤龍：思摩爾可趁低吸納作中線持有

據統計報告顯示，雖然目前的電子煙市場份額僅佔約4.2%，現全球吸人士煙已超過11億，僅在中國就有約3億，電子煙的市場發展及潛在滲透率仍有很大的空間，思摩爾國際現為全球最大的電子霧化設備製造商，相信定能受惠。

「旅」卦為六合卦，代表吉祥，而「晉」卦則有晉升之象，雖然思摩爾於第一個交易日的收市價31港元已高出上市價12.4元許多，短線稍有回吐亦屬正常，但若綜合卦象和基本分析，卻有利趁低吸納作中線持有。

玄學金融家鄭勤龍

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