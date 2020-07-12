鄺紫珊：如看好後市　A股ETF值得關注

隨着美國聯儲局啟動新一輪的量化寬鬆政策，全球資金擁入資本市場，股市做好狂飆。由於預期明年經濟增長率肯定優於今年，加上量化力度推升，建議可加注股市。

回顧2008年金融海嘯時，聯儲局救市引發的股市升勢，從2008年至2017年10月底聯儲局縮表為止，美股的升幅高達七成，遠較其他市場如日本、歐洲及中國等表現理想，其中美國的大型增長股升勢最為凌厲。

事實上，聯儲局這次救市力度遠比金融海嘯時期大，故筆者預期這次美股後市發展將更值得期待及可觀，投資者可多加注投入大型增長股份，其中科技、醫療等新經濟板塊將繼續受市場追捧。

除美股以外，國內A股及港股的市場也呈現「歌舞昇平」的情況。滬綜指站上3,000點大關後，一直向上，最近一周大部分的中概股票都全線上升，現階段由於市場資金非常充裕，讓中美股票都有非常亮麗表現及被看好，尤其是有基本因素支持的股票，都屬於第一階段熱追的對象，之後資金將會追入較落後的股票。

股票市場的上升，是最直接帶動財富效應，讓資金最有效回流消費市場，此舉是美國與中國救市最直接的方法，故美國的量化寬鬆及中國的「國家隊」入場，刺激兩地股市狂飆；投資者需注意目前個股的升勢，已不再是以企業的盈利表現作為指標，而是其他因素將股市推高。

進入下半年，在經濟基本面的支撐及資金流動性充裕的情況下，加上境內外資金持續湧入，未來中概股的後市仍持續可期。除新經濟股外，券商、保險及周期股若具有相對估值優勢的股份，在經濟復甦的過程中，下半年可望進入技術性牛市；若不想投資個別A股，投資者可考慮A股的交易所買賣基金(ETF)，其中中國創業板指數ETF都是較看好的投資選擇，投資者可考慮以月供形式參與。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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