陳樂怡：金價目標1900美元

內地兩融監管放寬，以及官媒唱好「健康牛」，A股進入技術牛市。在港上市的中資股乘勢而上，南向資金持續大額流入。因A股表現強勢，踏入第三季以來，中資金融板塊表現出眾。然而，官媒最新談及嚴查場外配資，或會使A股市場短暫降溫。但以一個季度的角度出發，中國疫情受控，並推出具持續性的刺激方案，支持經濟平穩增長以及加快產業升級，對中資股第三季前景樂觀。而且，恒指將於8月納入同股不同權及第二上市公司，有助推升估值，恒生指數第三季目標28,000點。

環球疫情升溫，宅經濟、在家抗疫概念股再受追捧，例如遊戲、電商、遠程工作等。據中國互聯網絡信息中心數據顯示，截至今年3月，中國在線教育戶規模達到4.23億，較2018年底增長2.22億，反映線上教學市場增長潛力巨大。雖然行業仍處於投入期，獲取用戶的成本偏高，普遍錄得虧損，但隨着市場對在線課程的認受性增加，行業有機會加快達致盈利。內地媒體報道，領先的線上教育機構均調高暑期課程收費，暑期班平均上漲幅度介乎10至30%，反映疫情下促使需求急增，線上教育股值得留意。

美國預計將於8月首周、即國會休會之前通過新一輪刺激方案，料聯儲局需要進一步擴大資產負債表，以降低美國國債息率。受到消息刺激，金價突破1,800美元。事實上，在環球央行大推寬鬆貨幣政策的背景下，貨幣儲值能力受到考驗，促使資金流入黃金市場。根據世界黃金協會資料顯示，今年6月全球黃金ETF淨流入104噸，連續7個月錄得淨流入。今年上半年累計淨流入734噸，遠超任何一年的全年流入量。雖然股票市場反彈，但金價仍然保持堅挺。預計今年下半年金價繼續向上，目標價1,900美元。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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