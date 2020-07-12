陳鳳珠：內地經濟回穩　有助吸引資金進入股市

踏入7月，港股持續攀升，並補回3月份的下跌裂口，成交亦配合大幅增加，料資金繼續流入香港，港股後市將有望向上突破。近日金管局持續向市場注資，導致香港銀行體系結餘增至逾1,800億港元，相信資金充裕的情況下將有助支持股市表現。

內地的6月份居民消費價格指數按年上升2.5%，符合市場預期，主要受復工復產、復市復業推動；而6月份的工業品出廠價格指數按年下跌3%，跌幅有所收窄，且按月回升，主要因國際商品價格回暖以及內地的製造業逐步恢復，預期內地經濟於6月份開始回穩，下半年經濟或有望恢復增長。另外，內地6月份外匯儲備錄得31,123億美元，連續3個月上升，顯示外匯儲備保持穩定。

內房企業公布6月份的銷售情況，部分企業的6月份合同銷售顯著上升，或反映購買力釋放，預期內房企業於下半年或會加快推出新盤，料資金將加速回籠，「金九銀十」前銷售或會增加。雖然今年初受疫情影響，內房企業的上半年銷售或出現下跌，但6月份銷情開始改善，部分企業於上半年的累計銷售金額仍然按年錄得增長，顯示市場剛性需求強。儘管市場憂慮內房的負債較重，惟已上市的內房企業普遍仍有能力融資，若下半年可加快資金回籠，料財政壓力將會有所紓緩。

除內房外，物管股亦持續受資金追捧，倘若內房企業下半年的銷情理想，可憧憬未來物管企業的在管面積增加。另外預期物管企業的增值服務毛利率或會擴闊，加上行業屬於輕資產，相信整體發展較為穩定。

另外，中汽協的數據顯示6月份汽車行業銷量按年上升11%至228萬輛，按月增加4%，兩項增速均較5月份有所放緩。而上半年累計的銷量按年下跌17%至1,024萬輛，惟跌幅較首5個月收窄。今年內地積極推出政策支持汽車銷售，加上內地居民主要考慮車牌、交通情況等因素而作出消費，因此估計內地汽車市場的需求仍然龐大，尤其對新能源汽車的需求。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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