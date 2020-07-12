曜熊理財：美國基金下半年仍波動

大部分投資者可能對下半年的經濟復甦過於樂觀，引領今次全球股市反彈，目前股市的增長得益於下半年經濟「V」形復甦的樂觀預期，以及央行前所未有的流動性支持。不過，如經濟復甦是「L」形，而不是「V」形的話，預計股市將會再次回落。

投資者低估美國經濟下滑的深度，以及復甦階段所需要的時間。全球許多其他國家和地區成功實施封鎖政策，從而把每天的新增病例數減少到可以控制的水準，但非常可惜的是美國卻沒有這樣做。

目前美國愈來愈多的州份出現了單日新增確診病例創新高的情況，全美單日新增病例超過5萬已成「新常態」。該國新增新冠肺炎確診病例6萬宗，創單日新增最高紀錄。該國在重新開放經濟方面將後退。

2020年全球資本支出的削減幅度平均為12%，遠高於2008至2009年全球金融危機期間的11.3%，也是近10多年來最大的降幅。資本支出是未來增長的關鍵驅動力，可以作為經濟前景的指引，或者更確切地說，它正警告美國企業利潤將繼續下滑。

全球資本支出的大幅下降可能導致低迷的復甦持續兩年，2021年的國內生產總值(GDP)和企業盈利水準低於預期。當投資者修正看法時，股市可能再度下跌，投資者宜減持股票，預計美國基金下半年仍波動。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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