葉尚志：比亞迪目標看83元
2020年07月12日 09:30
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港股進一步突破進入新階段，上期提到的A股強勢，是加強提振港股的因素，是中港股市聯動共震的威力。目前，港股進入了資金推動的市況中，大市成交量近日都提升到2,000億港元的水平。在資金流動量持續高企、恒指亦能企穩於25,200至25,500點支撐區以上，相信市場可以繼續炒股不炒市的運行模式，盤面的擴散以及輪動，將可望獲得伸延延續。
比亞迪股份(01211)在本月出現了伸延強勢，股價確認升穿過去3年盤整狀態的上限60港元關口，有進入新一波行情階段的發展，建議可以關注順勢買入的吸納機會。比亞迪公布6月份的銷量數據，新能源車和燃油車的銷量分別有1.42萬輛和1.96萬輛，按年分別下跌47%和增長62%，總體表現一般未見突出。然而，市場焦點放在其分拆半導體業務方面、以及其即將推出的電動車「漢EV」銷情上，都是對比亞迪股份帶來正面推動的消息因素。建議可於70元以下買入，止蝕於60元，目標看83元。
第一上海首席策略師葉尚志
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