葉尚志：比亞迪目標看83元

港股進一步突破進入新階段，上期提到的A股強勢，是加強提振港股的因素，是中港股市聯動共震的威力。目前，港股進入了資金推動的市況中，大市成交量近日都提升到2,000億港元的水平。在資金流動量持續高企、恒指亦能企穩於25,200至25,500點支撐區以上，相信市場可以繼續炒股不炒市的運行模式，盤面的擴散以及輪動，將可望獲得伸延延續。

第一上海首席策略師葉尚志

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