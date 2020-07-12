【星期一．炒啲乜】資金流動性充裕　邊類資產值博？

中港股市7月份表現理想，雖然上周五(10日)借勢回調，全周計仍錄得升幅。

內地官媒一句「健康牛」引爆A股行情，其後有「國家隊」之稱的內地政府相關資金出手賣股，為A股降溫，然而無礙分析繼續睇好後市的看法。展望本周，留意中國將公布包括進出口及國內生產總值(GDP)等重磅數據。

港股方面，個別新股走勢凌厲，相信下周登場的新股有望承接強勁勢頭。在資金流動性充裕的情況下，中概股及新經濟股仍受熱捧，料市場繼續炒股不炒市。

然而，中美關係愈趨緊張，加上第三波新冠肺炎疫情來襲，投資者需留意相關風險，另不妨參考專家的財經分析及建議，做好準備。

1、【鄺紫珊：如看好後市 A股ETF值得關注】

2、【陳鳳珠：內地經濟回穩 有助吸引資金進入股市】

3、【葉尚志：比亞迪目標看83元】

4、【曜熊理財：美國基金下半年仍波動】

5、【陳樂怡：金價目標1900美元】

6、【潘梓生：人仔升勢達尾聲】

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