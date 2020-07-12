OPEC+本周開會　傳沙特建議8月起削減產規模

英國金融時報報道，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的主要成員將於本周三(15日)召開線上會議開會，討論該組織目前和未來的產量。該組織有官員透露，沙特阿拉伯領導的原油生產商正推動OPEC+自8月開始縮減減產規模，因為有迹象表明需求正在恢復至正常水平。

疫情大流行導致石油需求暴跌，於4月份，全球最大石油出口國的沙特率先採取減產行動，使OPEC+每天減產970萬桶。報道引述一名與會代表稱，目前沙特和聯盟的大多數參與者都支持放鬆限制，據沙特建議，OPEC+將把目前的限制每天減少200萬桶，至每天770萬桶。

國際能源總署(IEA)上周五(10日)發表報告，認為新冠肺炎疫情對全球石油需求影響最惡劣時刻已過去，但下半年需求將繼續反映油市緩慢恢復。IEA指第2季全球原油需求跌幅略較之前預期溫和，並料會於第3季反彈，將全年每日原油需求跌幅預測修訂為790萬桶，相當於跌約8%，雖仍是破紀錄跌幅，但較之前估計的跌830萬桶為少。

今年初以來，布蘭特期油下跌了34%，至每桶43.24美元；紐約期油亦累挫逾三成。

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