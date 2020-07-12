陳茂波：疫情反覆令香港經濟復甦過程變得不明朗

財政司司長陳茂波在網誌中表示，反覆的疫情無疑令經濟邁向復甦的過程變得不明朗。暑假原是傳統的消費旺季，加上大家因疫情未能外遊而留港消費，本應有望刺激本地零售餐飲等行業的生意。不過，這陣子疫情的反覆，令大家減少外出及聚會，相關的消費將要稍為延後，難免對經濟造成影響。無論是防疫抗疫的工作，抑或是推動經濟復甦的工作，都會是一場「耐力賽」。

在推動經濟逐步復甦方面，他看的策略是靈活應變、信心為先。即使如現在新增本地個案回升，市民減少出行，不少會透過網上購物。只要市民對經濟前景保持信心，且市場資金充裕，疫情一旦改善市民外出消費及用膳定必增加。商店如做好兩手準備，用好網購渠道在疫情下作緩衝，在市道回升時就能讓實體分店抓緊時點吸客。

他續稱，在刺激消費穩住市場信心上，一萬元現金發放計劃是其中重要一環。現金發放計劃自上月21日開始接受登記至上周五(10日)，合共已收到超過620萬個登記，當中約八成、即超過500萬是經銀行進行的電子登記。當中大部分市民已在上周一開始陸續收到款項。

他表示，無論是振興經濟抑或是防疫抗疫，當局都會全力以赴，力求控住疫情、穩住信心、穩住經濟。

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