公司註冊處：上半年新成立本地企業4.8萬間　跌近兩成

公司註冊處周日(12日)發表統計數字顯示，截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達138.13萬間，而2019年年底則有138.01萬間。在2020年上半年新成立的本地公司總數為48,760間，較2019年下半年的數字下跌19.66%。

在2020年上半年，在香港設立營業地點並根據《公司條例》註冊的非香港公司共有876間，而2019年下半年則有1,093間。截至6月底，註冊非香港公司的總數達13,117間。

2020年上半年交付公司註冊處登記的公司資產押記數目共有7,634宗，與2019年下半年的10,238宗比較，跌幅為25.43%；2020年上半年交付公司註冊處登記的償付及解除財產押記通知書數目為7,836份，與2019年下半年的10,545份比較，跌幅為25.69%。

2020年首6個月交付登記的文件數目為139.5萬份，與2019年下半年的158.79萬份比較，跌幅為12.14%。電子查冊服務方面，今年上半年公眾查閱文件影像紀錄的數目為242.23萬宗，較2019年下半年的255.25萬宗減少5.10%。

至於向信託或公司服務提供者發牌方面，在2020年上半年，該處共批出235個信託或公司服務提供者牌照。而截至6月底，有關牌照持牌人總數達7,013個。

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