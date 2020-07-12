分析列三大理由唱好比特幣　料高見7萬美元

比特幣近期於9,200美元附近徘徊，加密貨幣評級機構Weiss Ratings認為比特幣仍有上漲空間，更估計到明年中將升上70,000美元，主要有三大理由。

外媒報道，Weiss Ratings認為支持比特幣的首個原因，是全球央行的量化寬鬆和經濟刺激政策。以國美國聯儲局為例，其在短短13周內泵水2.9萬億美元，相當於以每分鐘2,200萬美元的速度印錢。在歷史上，當投資者對紙幣失去信心時，黃金就會被用作避險資產。而自新冠肺炎疫情以來，比特幣上漲速度比黃金更快，相信一切只是剛剛開始。

第二是機構的進場。對沖基金巨頭Paul Tudor Jones在一個月前將2.1億美元投入比特幣，風險投資家Andreessen Horowitz也籌集了10億美元用於投資加密貨幣初創企業。Weiss Ratings表示，這些機構代表了「華爾街上最聰明的錢」，而機構規模的資金流入比特幣這個小市場內，絕對可以產生爆炸性影響。而第三個原因是市場上流行的預測模型，當中受歡迎的庫存流量模型(S2F)表明，在接下來的12個月左右的時間市場將會出現激烈的反彈。結合歷史數據和當前的S2F模型分析，到2021年中旬左右，比特幣應該會達到70,000美元。

據CryptoCompare資料，比特幣於2017年一度升上約2萬美元，為歷史高位，相對上述高見70,000美元的預測仍有一段距離。

不過，有分析認為比特幣高處未算高，發表超「牛」的預測。日前，比特幣支持者、金融分析師Max Keiser在報告中預測，比特幣正朝着10萬美元的目標邁進，意味着比特幣將從現價上漲9倍以上。

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