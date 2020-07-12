新冠肺炎：IMF指全球救市債務急飆　添違約風險

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)及財政事務局局長Vitor Gaspar發文指，持續不斷的新冠肺炎疫情大流行，已經促使全球採取前所未有的財政政策應對措施，總額接近11萬億美元。

面對全球產量急劇下降，各國應對疫情的財政支出已使全球以國債為主的公共債務達到歷史最高水平，佔國內生產總值(GDP)比例逾100%。如果計算總債務水平，去年就已經突破250%，今年預計已衝破260%以上。

其中，美國國債已經達到26.2萬億美元，而GDP僅21萬億美元，佔比超過了120%，日本國債更佔GDP的300%。美國和日本為全球第一和第三大經濟體，實力雄厚足以持續，有部分國家債務水平提升後就則無法持續，例如阿根廷就出現了實質的債務違約。據一般水平，大部分發展中國家當公共債務超過50%以上的時候，違約風險就很高。

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