香港出現「零佣金」股票交易　券商業面臨新衝擊

財經媒體彭博報道，繼嘉信理財不到一年前以「零佣金」重塑美國折扣經紀商行業之後， 一家香港公司正倣效嘉信理財，其舉措給香港很多已經處於困境中的經紀公司造成更大壓力。

上個月，中國第3大券商華泰證券的香港子公司華泰國際不再收取股票交易的佣金和平台費，而僅收取8港元的月費。該公司金融科技和零售業務負責人Zhu Yali表示，公司客戶數量激增，過去一個月中獲得的用戶數超過了過去3年。Zhu拒絕透露具體數字。

此舉可能在整個行業引發連鎖反應，令利潤本已微薄的競爭對手面臨更大壓力。面對網上交易和中國內地競爭對手的湧入、大型銀行主導地位日益增強，以及政治動盪和經濟下滑，香港經紀公司今年關門歇業的速度正創歷史紀錄。

華泰依靠的是其雄厚的實力，其在中國的交易軟件每月有780萬活躍用戶，華泰還削減成本以彌補收入的損失，押注其在內地將新客戶導入理財管理業務的戰略可以複製。Zhu表示，佣金降至零意味着每10萬個客戶減收1.5億至2億港元的佣金。

他說：「香港是一個競爭非常激烈的市場，其他經紀人將不得不跟隨，以維持現有的客戶基礎或是獲得新的客戶。」

嘉信理財去年10月的零佣金很快撼動了美國同業，美國國內的折扣經紀商競爭對手、甚至先鋒和富達等共同基金巨頭也紛紛倣效。僅僅一個月後，嘉信理財以260億美元的價格完成了對競爭對手TD Ameritrade Holding Corp.的收購。

不過，香港的特點使得很多經紀人難以跟隨華泰。其中一個問題在於他們無法通過訂單指令流費用來彌補收入的損失。美國經紀人之所以能夠提供免費交易，部分原因在於他們將客戶訂單指令賣給批發做市商，做市商從買賣價差中獲利。

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