美團有份投資！理想汽車申請美國上市　集資最多7.8億

招股書顯示，理想汽車創始人李想為最大股東，持有1.15億股普通股，及2.4億股特權股，合共持有25.1%股本，投票權為70.3%。王興及其關聯方美團點評則為理想汽車第二大股東，持有約3.32億股，約佔總股本的23.5%，投票權9.3%。

該公司自2019年11月起量產首款車理想ONE，截至今年6月30日，已交付超1.04萬架。另外，計劃在2022年推出一款高級電動SUV。截至2019年全年，虧損32.81億元人民幣(下同)，2018年虧損18.49億元；2019年收入2.84億元，2018年同期未有收入。2020年首季收入為8.51億元，虧損3.02億元。

理想汽車2015年成立，至今已完成9輪融資。最近一輪融資為今年7月1日的D輪融資，募集5.5億美元，由美團領投5億美元，現時估值已達40.5億美元。集資所得將用於新產品研發、進一步研發生產設備，及一般用途。

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