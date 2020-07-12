中銀保監：內地不良貸款未充分暴露　存在上升壓力

中國銀保監新聞發言人答記者問稱，受新冠肺炎等因素影響，銀行業保險業信用風險有所上升，一些銀行、企業和地方政府不願主動暴露不良貸款，有的甚至故意粉飾和隱瞞。當前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力。

據中銀保監數據，截至今年6月底，中國銀行業境內不良貸款餘額3.6萬億元人民幣(下同)，較年初增加4,004億元，不良貸款率2.1%，較年初上升0.08個百分點；撥備覆蓋率178.1%，比年初下降4個百分點。

該發言人稱，目前內地經濟運行邊際改善，但還未回歸正常水平。境外疫情尚未得到有效控制，世界經濟面臨深度衰退。一些受疫情影響較重的行業和企業經營壓力巨大，還款能力下降。雖然採取了臨時延期還本付息、借新還舊、展期、修改貸款合同等對沖政策措施，但經營不善的企業本身存在的問題並沒有根本解決，今後仍然存在較大違約風險。

因此，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備，包括要進一步做實資產分類及繼續加大處置力度，今年不良資產處置金額要在去年基礎上合理增加，降低撥備覆蓋率釋放的資源必需全部用於處置不良。同時拓寬不良資產處置渠道。

另外，該發言人直指部分市場亂象有所反彈，一些高風險影子銀行死灰復燃，部分資金違規流入樓市股市，且違法違規行為時有發生。例如今年1月起開始被逐步揭露的武漢金凰假黃金事件，牽涉多家銀行、保險和信託機構，除了企業本身的原因外，也暴露出一些金融機構內部控制和風險管理形同虛設，需引起高度重視。

中銀保監要求各銀行須及時填補撥備缺口，全面覆蓋風險損失；同時依法嚴厲打擊資金空轉和違規套利行為，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資，嚴查亂加槓桿和投機炒作行為，防止催生資產泡沫。

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