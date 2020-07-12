終結怪現象！美將更改補助計劃　津貼不再超原本工資

新冠肺炎疫情令美國失業人口暴增，各州政府紛給予失業勞工救濟及補助，但卻出現勞工可領取失業救濟金比工資還高的怪現象。美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)接受外媒訪問時表示，特朗普政府將在新一輪的刺激中限縮額外發放的失業補助，確保勞工失業後領到的津貼不會超過原本工資。

他指出，可以假設額外失業補助不會超過原本的工資，希望鼓勵人們重返工作崗位。政府加發的失業補助目的是幫助失業民眾，尤其是難以重返疫情前水平的產業，故新一輪刺激計劃和原本做法將不同。

報道指，姆紐欽和白宮幕僚長、參議院多數黨領袖Mitch McConnell等商議，共同目標是在7月20日到7月底通過新一輪刺激法案，包含新一波現金支票。

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