美股熊市真的完了？標指出現「終極黃金交叉」

財經媒體彭博報道，美國標普500指數發出了一項在現代歷史上標誌着每個熊市終結的技術信號。

就在上周四(9日)，標指50天線自3月底跌勢最盛以來首次向上穿過200天線，形成了所謂「終極黃金交叉」。這個技術形態被一些技術分析師認為是上升的預兆，通常其後會伴隨股市的持續性上揚。

Sundial Capital Research表示，過去70年來，每個大熊市的結束都伴隨出現標指的「終極黃金交叉」。

的確，在當下這個非常時期，過去有效的信號未必在如今就萬無一失。投資者在3月份就意識到了這一點，當時標指的歷史性反彈推翻了種種有關股市進一步下跌的預測。不過，將一系列技術指標和基本面指標結合觀察仍然具有價值，這次他們大部分站在看漲這一邊。

Sundial總裁Jason Goepfert說：「我們不會對終極黃金交叉本身抱有太多信心。樂觀的最大理由是，其扭轉了原本非常負面的中期與長期趨勢，在過去的70年中，每次接下來的6至12個月股市都會出現巨大漲幅。」

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