美股熊市真的完了？5大「疑點」恐反映市底脆弱

財經媒體彭博報道，美股自今年3月下旬後大幅反彈，標指目前僅較今年初低1.4%，看似新高在即，但今次升市「疑點」特別多！包括科技股獨強、「空軍」伺機出擊、俗稱「恐慌指數」的VIX指數偏高、流動性偏弱，以及投資者所持現金依然很多，這5大「疑點」在在說明市場情緒仍有保留，股市根基脆弱。

【1、科技股獨強】

表面上看，標指過去1個月只微跌0.2%，但如果其500隻成分股的比重是完全相等的話，標指過去1個月是「實際」大跌6.4%，明顯反映科技股對美股指數的貢獻。

【2、「空軍」伺機出擊】

市調機構IHS Markit數據顯示，對SPDR標準普爾500指數ETF(SPDR S&P 500 Trust ETF)的沽空倉位佔該ETF公眾流通持股比重達5.1%，雖然較3月初的7.4%有所下降，但依然遠高於今年初的1.2%。

【3、俗稱「恐慌指數」的VIX指數偏高】

衡量市場恐慌情緒的VIX指數近期徘徊27水平，不但高於20的長期平均值，更較2月時多了1倍，去年全年VIX指數也從未超過30。高盛曾表示，目前美股收益率之高，與VIX同步上揚的狀況，在過去幾乎看不到，反映市場對升市有很大保留。

【4、流動性偏弱】

目前美股流動性偏低。摩根大通指出，標普500 E-mini期貨合約(E-mini S&P 500 futures)的市場深度水平，依然較3月美股大跌前低了60%。

【5、現金依然很多】

截至5月底，美國依然有4.8萬億美元現金，為歷史新高，顯示資金對押注買股仍有極大保留。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626