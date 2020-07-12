新冠肺炎：智庫料南韓今年經濟衰退2.3%

外媒報道，智庫南韓經濟研究院在發表報告，預測當地今年經濟增長為負2.3%，為金融危機以來新低；今年上半年和下半年經濟增速料分別為負1.7%和負2.9%。今年民生消費將減少3.7%，設備投資和建設投資各減18.7%和13.5%，實際出口減少2.2%。

報告中提到，由於南韓經濟環境不理想，中美等國家經濟復甦勢頭緩慢，相信難以擺脫經濟下行局面。南韓經濟能否復甦將取決於疫情何時平息、主要國家經濟回暖時期和速度、政府應對力度等。隨着確診病例再次增加，企業業績下滑，當地有可能出現大量失業。此外，全球主要國家經濟下行、經濟復甦緩慢、半導體價格增幅有限、全球供應鏈弱化等，皆對經濟發展造成負面影響。

報告還預測，受全球經濟疲軟、貨物貿易順差驟減、服務貿易逆差持續的影響，居民消費價格漲幅將縮至0.3%，國際收支經常項目將按年減少90億美元，至510億美元。

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