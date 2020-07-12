未升完？海通料企業利潤將重回雙位數　A股趨勢向上

內地股市上周氣勢如虹，海通策略分析師荀玉根等7月12日发布研報指出，下半年企業利潤按年將回升至雙位數，這輪牛市已經進入流動性加基本面雙輪驅動的三浪上漲階段。以史為鑑，牛市三浪有三大特徵，市場進入雙輪驅動模式、指數和成交量上新台階、主線不變及牛市輪漲。

該行預計市場趨勢向上，短期快速上漲後速率將回歸正常，這是轉型升級牛，科技及券商為主線。

內地三大股指上周五(10日)收市回軟，滬綜指及深成指中止8連升，滬綜指更失守3,400點關，收市報3,383點，挫67點或1.95%，創3月23日下跌3.1%以來最大跌幅；深成指跌83點或0.61%，報13,671點。不過，創業板指則升20點或0.75%，至2,778點，連升7日，續為2015年12月以來的高位。

全周計，滬綜指累升230點或7.31%；深成指漲1,237點或9.96%；創業板指飆315點或12.83%。

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