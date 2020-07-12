【武漢的啟示】全球經濟自此不一樣　疫後會變成...

財經媒體彭博報道，內地武漢是第一個受新冠肺炎疫情嚴重打擊的大城市，亦是第一批重啟經濟。由於它是大城市，故經過了3個月的重啟，其經驗或可成為國際其他大城市的「前瞻」。結論是預示着「全球經濟從此不一樣了」！

【復工復產快過「回復消費信心」】

截至今年5月，該市的工廠產值、零售額和出口額均與去年持平。不過，即使某些工廠在整個封鎖期間都在工作，並且到4月恢復了正常活動，當地的私人消費仍繼續落後於工廠生產，或可成為整個中國各地的倒影。換言之，大城市在疫後的「生產」方面可輕易地回到疫前，惟「消費」依然有保留，反映民眾的心態變了。

【在家做飯和網上購物「長期化」】

回看武漢的檢疫結束於4月8日，可謂是信心的重要體現。在工廠和辦公室迅速恢復營業的同時，消費者的回訪速度則較慢，在76天「封城」後，居民保持謹慎和習慣，例如在家做飯和網上購物的習慣仍然存在。

【公共交通工具需求減】

值得留意的是，武漢地鐵的乘客數量在疫後雖然穩定增長，但仍不到疫前水平的一半，原因之一可能是人們選擇開車而不是乘坐公共交通工具，以避免與陌生人接觸。汽車經銷商在4月告訴彭博社，他們在感染病毒後看到了強勁的需求。

為了刺激經濟，政府有關部門已推出刺激經濟增長的措施，其中包括5億元人民幣的購物券，向部分家庭「派錢」及稅收減免直至今年底。中央政府還承諾擴大湖北省的自由貿易區，以武漢為首，以吸引投資回到該地區。

【做生意方法有變】

由於消費者習慣不斷變化，使「在家用餐」相關的生意受益。例如報道採訪了製麵廠，隨着愈來愈多人在家做飯及在網上大量購買預製食品，令麵廠擴大了網上業務及銷售。

防護裝備和醫療用品的訂單推動了海外出貨量的增長，口罩和其他紡織產品增長了7倍。有生產頭盔和面罩的企業透露，隨着冠狀病毒病例增加，來自南美的防護服訂單增加了一倍。

另外，由於武漢亦是眾多技術公司的所在地，這些公司包括存儲芯片巨頭長江存儲技術有限公司和聯想集團，相關工廠在5月幫助半導體和電路等機械設備的進口提高了21%。

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