敏華控股擬收購新加坡沙發製造企業60%股權
2020年07月12日 18:28
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敏華控股(01999)擬向宜華(600978.SH)全資附屬收購華達利國際控股60%的股權，金額最多6,000萬美元(約4.68億港元)，並提供最多為5,700萬美元(約4.446億港元)的額外現金，以向部分銀行及目標集團的其他債權人作出還款。
在銀行債權人發出償還債務的要求之後，華達利目前正受到新加坡臨時司法管理命令的管制。儘管該公司目前面臨現金流困難，但根據賣方提供的財務資料，華達利在過去兩個財政年度內一直有盈利。
敏華控股稱，華達利為新加坡沙發製造企業，此前已於新加坡交易所上市。該公司產品於全球20多個國家銷售，而其主要的生產基地位於中國。華達利主要業務是製造、銷售及分銷沙發，與集團的業務互補。
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