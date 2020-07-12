敏華控股擬收購新加坡沙發製造企業60%股權

在銀行債權人發出償還債務的要求之後，華達利目前正受到新加坡臨時司法管理命令的管制。儘管該公司目前面臨現金流困難，但根據賣方提供的財務資料，華達利在過去兩個財政年度內一直有盈利。

敏華控股稱，華達利為新加坡沙發製造企業，此前已於新加坡交易所上市。該公司產品於全球20多個國家銷售，而其主要的生產基地位於中國。華達利主要業務是製造、銷售及分銷沙發，與集團的業務互補。

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