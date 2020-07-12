拉夏貝爾：控股股東及上海合夏所持1.87億A股被凍結

截至周日(12日)，被凍結股份佔公司總股本34.16%，佔公司A股股票總股本56.20%。

拉夏貝爾稱，公司與控股股東及其一致行動人在資產、業務、財務等方面均保持獨立，本次股份凍結事項不會影響公司的生產經營，也不會導致公司不具備上市條件。因公司控股股東及其一致行動人尚未收到與本次凍結有關的訴訟或其他材料，暫無法判斷本次凍結是否會對公司實際控制權產生影響。

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