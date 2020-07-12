金融委：須堅決糾正欺詐發行、財務造假等違法行為

中國國務院副總理、金融委主任劉鶴周六(11日)主持召開國務院金融穩定發展委員會第36次會議指出，市場主體的誠信建設，事關資本市場長期健康發展。欺詐發行、財務造假等違法犯罪行為是資本市場的「毒瘤」，損害廣大投資者合法權益，危及市場秩序，制約資本市場功能的有效發揮，必須堅決、果斷、及時地加以糾正。

會議指出，一段時間以來，由於制度建設存在短板，資本市場違法犯罪成本較低，發生了多起惡性財務造假案件。新修訂的證券法已大幅提高資本市場違法犯罪成本，監管規章制度正在不斷完善，構建了立體處罰的有力框架，證監會和相關部門要進一步加強證券執法和司法工作，堅決打擊、遏制資本市場違法犯罪活動，保護投資者特別是中小投資者權益，回應社會各方面期待。

會議要求，要全面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」要求，多措並舉加強和改進證券執法工作，包括嚴厲查處重大違法犯罪案件、強化民事賠償和刑事追責力度、深化退市制度改革、配合立法機關加快刑法修改等工作進度，加強輿論引導以向市場傳遞「零容忍」的鮮明信號，完善符合資本市場發展需要、有中國特色的證券執法體制機制。此外，要求由證監會會同相關部門建立「打擊資本市場違法活動協調工作小組」，形成打擊資本市場違法活動合力，共同維護資本市場健康穩定。

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