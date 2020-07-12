莎莎：確診員工人數維持3名

7月8日當天所有參與會議的同事均有根據公司指引量度體溫及佩戴口罩。店舖已確診的3名同事並無到柴灣總部開會，而受影響的店舖及柴灣總部共5個樓層均已徹底清潔及消毒。

莎莎向來高度重視員工及顧客安全及健康，接獲員工確診通知後，已即日將確診員工所屬分店暫停營業，進行徹底清潔及消毒。有關店內所有員工及與確診員工有接觸的其他相關職員(包括辦公室員工)，將在家隔離14天。至於油塘、馬鞍山及沙田中心分店的員工已全部安排病毒測試。在馬鞍山分店，除了一名員工的檢測結果尚待政府確認之外，其他員工的病毒檢測結果均呈陰性反應(不確診)；而油塘及沙田中心分店部分員工的檢測結果已獲知呈陰性反應，其餘檢測結果預計於未來數天將會收到。

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