十大屋苑周末14宗成交　按周增四成

中原表示，十大屋苑於周六、日錄14宗成交，較對上一周增加4宗或40%，連續7個周末保持雙位數。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情嚴峻，睇樓量難免受到影響，不過無礙二手成交。始終量化寬鬆、低息環境下，實物資產可防止財富貶值，加上物業有自住的用途，疫市下樓市仍然穩定。

期內以天水圍嘉湖山莊錄4宗成交最多，該行伍耀祖表示，受疫情影響，屋苑有約4成已預約睇樓的客人改期睇樓，但早前已睇樓的買家仍積極議價入市，新成交包括景湖居4座高層D室成交，實用面積544方呎，三房間隔，成交價625萬港元，呎價11,489元。

其次鰂魚涌太古城亦錄3宗，中原張光耀表示，雖然疫情急速擴散，但對太古城交投影響不大，其中啟天閣高層D室，實用面積759方呎，三房連套房間隔，以1,718萬元售出，呎價22,635元。該行趙鴻運補充，減價盤具承接，太古城本月至今錄得13宗成交，平均實用呎價20,768元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626