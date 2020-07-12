【地產專題】銀行轉保守！四成大型二手屋苑估價下挫

今年初香港新冠肺炎疫情爆發，令樓市受到重大衝擊，影響銀行估價取態，近期市況雖有回穩迹象，但東網追蹤20個大型二手屋苑單位，上半年仍有8個估價下挫，比例佔達四成。當中以市區盤表現最失色，跌幅最大兩個是同屬鰂魚涌的南豐新邨及太古城，分別跌4.5%及3.5%。

根據滙豐銀行網上資料，上半年跌幅最大的5個屋苑均為市區盤，上述南豐新邨2座高層單位，實用面積516方呎，本月初最新估價約893萬元，較今年初的935萬元明顯跌價42萬元。

中原楊文傑表示，該屋苑7月份暫錄4宗成交，已追平上月全月水平，而本月成交的兩房及三房各佔一半，因此與6月全數均為三房買賣相比，平均實用呎價按月錄約4.9%增幅，報約17,894元。

至於太古城順安閣低層單位，實用面積580方呎，銀行估價亦由1月初的1,044萬元，下降約3.5%至本月約1,007萬元。美聯吳肇基表示，本月該盤錄約13宗成交，平均呎價較上月輕微回落，而現時放盤業主一般提供約2至3%議價空間。

他又指，現時市場對撤辣持有不同意見，認為樓市辣招有優化空間，其中針對購買第二個單位的15%從價印花稅，建議可調低稅率，也應檢討換樓後才可退稅的做法。

另一個估價回落較明顯屋苑為牛頭角得寶花園，該盤一個頂層單位，本月初銀行估價約566萬元，上半年下跌約20萬元，跌幅約3.4%。至於奧運站維港灣及黃埔花園，也分別有單位估值於上半年下挫約2.9%。

新界區則以荃灣綠楊新邨走勢較遜色，屋苑K座一個高層單位，實用面積582方呎，網上估價由年初約896萬元，回落約2.5%至本月錄得的874萬元。而該盤本月暫只有一宗成交，美聯吳彤表示，成交個案同屬K座高層單位，實用面積亦為582方呎，減價18萬元，以880萬元易手，呎價15,120元。

資深投資者吳龍飛認為，銀行估價取態保守，原因是現時市場存在多項不穩定因素，如中美貿易戰、外國會不會對香港作出制裁，或貿易協議會否改變等，再加上近期香港掀起移民潮，不少業主都會放售物業套現資金，市場盤源增加，樓價就會下跌。

【yoo Residence兩銀主盤減價翻拍】

另外，香港整體經濟環境轉差，市場湧現銀主物業拍賣，部分屬減價重推。銅鑼灣yoo Residence有兩個中層G室同類單位，於下周減價翻拍，開價分別788萬元及798萬元，同樣較7年前購入價低逾30%。

上述兩個銀主單位透過忠誠拍賣推售，實用面積均為355方呎，兩單位相差一層，為一房間隔，以開價計算，呎價逾22,197元及22,479元。據了解，兩單位曾於今年6月中同以830萬元推拍，現開價再低5.1%。

而單位於2013年由同一業主一併買入，當時每個單位成交價1,192萬元，即是次開拍價較購入價低404萬元與394萬元。而據網上銀行資料，兩項物業估價分別為873萬元及881萬元。

同日亦推拍另一個港島區大額豪宅銀主盤。單位為薄扶林道靖林中層複式戶連地下雙號車位，單位實用面積2,541方呎，開價5,500萬元，呎價約21,645元，較估值6,200萬至6,300萬元，低約11.3至12.7%。據悉，原業主於2012年以5,938萬元購入該物業。

環亞拍賣亦將推出沙田御龍山11座低層E室連平台特色兩房戶，實用面積544方呎，開價850萬元，呎價約15,625元，較估值約1,000萬元低約15%。而上址上月初曾開價870萬元拍賣。

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