樓價UPDATES：維景灣畔勁劈172萬售　低市價逾一成

新冠肺炎疫情急轉直下，個別有心出貨業主願減至低價出貨，將軍澳維景灣畔套三房單位，劈價172萬港元，以1,228萬元售出，較市價低超過一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港運城3座高層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,080萬元承接，實用呎價20,112元，屬市價水平。原業主早於1997年3月購入單位，當時作價722萬元，持貨23年帳面獲利358萬元。

●北角和富中心3座低層A室，實用面積1,031方呎，三房間隔，成交價約1,760萬元，實用呎價17,071元。原業主於2009年6月以738萬元入市，持貨至今帳面獲利1,022萬元。

●西營盤博仕臺高層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，今年6月以980萬元放盤，議價後減價32萬元或約3.3%，以948萬元成交，實用呎價21,545元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔2座低層D室，實用面積781方呎，三房連套房間隔，原叫價1,400萬元，減價172萬元，以1,228萬元售出，呎價15,723元，低市價逾一成。

●將軍澳天晉II第5B座低層D室，實用面積702方呎，三房連套房間隔，單位早於去年4月放售，原叫價1,230萬元，放盤逾一年，最終減至1,198萬元易手，實用呎價17,066元。

●將軍澳SAVANNAH第2A座低層G室，實用面312方呎，一房間隔，以650萬元易手，實用呎價20,833元。原業主於2016年6月以385萬元購入單位，持貨4年帳面獲利265萬元。

●紅磡環海‧東岸1C座中層L室，實用面積219方呎，開放式間隔，以每月租金1.1萬元零議價租出，實用呎租50.2元。原業主於2015年9月以約367.5萬元購入單位，現租出租金回報率3.6厘。

●西南九龍瓏璽8D座中低層D室，實用面積995方呎，三房連套房間隔，獲本地家庭客以月租3.88萬元承租，實用呎租39元。

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新界區

●西貢逸瓏園3座高層K室，實用面積427方呎，兩房間隔，原叫價640萬元，減價22萬元或約3.4%，以618萬元沽出，實用呎價14,473元。

●馬鞍山迎海2座低層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，原開價830萬元，減至810萬元沽出，實用呎價15,851元。

●屯門公屋建生邨樂生樓中層14室，實用面積376方呎，未補價第二市場叫價230萬元，終減價14萬元，以216萬元售出，實用呎價5,745元。

●元朗峻巒2A期15B座中層C室，實用面積525方呎，兩房間隔，以693萬元沽出，實用呎價13,200元。原業主於2017年7月以631萬元一手買入單位，持貨剛滿3年隨即轉售，帳面獲利約62萬元，升值近10%。

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