今次A股又似2015年？高盛：或再升15% 3個月內恐玩完

財經媒體彭博報道，內地股市近期爆升，惹起市場憂慮2015年「短命牛市」重演，美國華爾街大行高盛認為，內地股市或會再升15%，惟今次升浪恐不會持續超過3個月。

報道引述分析指出，目前內地股市升勢確實與2014至2015年那時相近，例如今年3月下旬的低位反彈已累飆41%，而2014年10月也在3個月左右大升32%。

除了指數走勢外，自7月6日每日成交額也超過1.5萬億元人民幣，也就是2015年以來的新高，投資者「借錢炒股」的水平也是5年以來最旺，雖然整體僅及2015年時的一半，但目前內地股市估值相對他國依然偏低，與2014年大升前夕相似。

就此，高盛估計，滬深300指數仍有大約15%上升空間，但升勢可能不會持續超過3個月。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626