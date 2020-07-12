國金前瞻：美企次季盈利勢12年最差　多家銀行本周派業績

美企將展開新一輪業績期，據Refinitiv資料，標指成分企業第2季盈利料大跌44%，勢是2008年第4季大跌67%以來最差季度表現，亦預料會是今次疫情中盈利衝擊最深的季度，因期內實施的封鎖措施料導致經濟勁縮逾30%。儘管如此，若企業看到復甦迹象，即使上季盈利大跌可能也不會影響股市升勢。

本周有多家銀行公布業績，包括摩根大通、美國銀行、高盛和富國。Refinitiv預期，金融業第2季盈利料跌超過52%，期內業界貸款虧損撥備勢增加，並受到消費開支大減的影響，但交易收入增長有助部分銀行抵禦衝擊。

事實上，銀行股的走勢已反映業界受到的衝擊有多大，標指金融股指數今年以來大跌近26%，相比之下，標指整體同期跌幅僅約2.4%，當中以富國最遜色，今年以來股價累挫近55%。

其他本周公布業績的企業還有強生和Netflix。據估計，科企第2季盈利料僅跌8%，能源企業勢最傷，盈利料狠挫154%。

不過，Bleakley Adivsory策略員Peter Boockvar認為，人們不在乎第2季的盈利數字，而是在乎企業對前景的評估，從事晶片和智能手機等的前景勢最樂觀，有助股價繼續上揚。

美股上周五受到疫苗測試結果正面的消息提振，道指收市漲369點，全周計，道指、標指和納指分別升0.96%，1.76%和4.01%，連升兩周。標指上周四出現「黃金交叉」，即50天平均線升穿200天平均線，被一些技術分析員視為上漲的預兆。

不過，亦有分析指出美股升市背後的隱憂，包括追蹤標指的交易所買賣基金(ETF)沽空倉位仍相當大、俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數仍高企，以及投資者持有現金水平仍接近紀錄高位，顯示市場仍然審慎。

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