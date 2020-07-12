油金也靠邊！呢排最熱炒嘅商品係「木材」...

外國傳媒報道，近期最流行的商品不是低位大反彈的油價或迫近歷史高位的金價，而是木材與夾板等木料價格！除了因為疫情緩和後，美國住宅建築工人加緊趕工彌補停工期間損失，導致木料需求大增；疫情期間各地實施居家禁足令，也引發「自己動手做」(DIY)熱潮；加上餐廳和酒吧如今爭相設置「戶外」座位區，造成木材需求急增。

木材期貨價格自今年4月1日以來已大漲超過85%，上周四(9日)7月交割的期貨價格來到每千板英尺499美元，交易更熱的9月交割期貨價格收市價高達481.9美元，雙雙超越疫情爆發前的高位463美元，當時美國住房建築市場正處於2006年以來最興盛時期。一般木材期貨價格不常高於450美元。

位於美國匹茲堡的化學材料公司Koppers行政總裁Leroy Ball說：「許多鋸木廠原以為(疫情導致)人們失業和着緊荷包，會令木材需求下滑，故紛紛關閉商店轉做維修。結果恰好相反。」Koppers專門生產木材加工所需的化學製品，加工後的木材可用於蓋平台、圍籬和電線桿。

值得留意的是，紐約市目前仍禁止餐飲業提供「室內」用餐，但開放「室外」用餐，故興起打造露天平台，或用夾板做成花圃架來區隔路邊停車區。

Ball表示，其公司最大幾家客戶今年訂單量較去年暴增近四成，「誰能料到我們現在忙着趕工，也想弄清楚有多少是短期需求，以及哪些是長期。」

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