在家工作加上減少外出　全球咖啡消耗量或9年首跌

疫情下許多人在家工作，每日上班前買杯咖啡「提神」的習慣變成過去。美國農業部估計，今年全球咖啡消耗量勢下跌，是2011年以來首見。

儘管更多人買咖啡豆回家動手煮咖啡，但不足以抵銷需求下跌，因為一般而言，咖啡店和餐廳佔整體咖啡需求近25%，這些場所暫停營業對需求的影響巨大，而且需求很可能要一段時間才能回升。

許多地方的咖啡文化都受到疫情衝擊，儘管經濟重啟，但消費者仍不太願意出外用膳，依賴早上通勤和下午休息時間做生意的咖啡店影響更為嚴重。有研究員估計，疫情期間，全球一度有超過95%家外(out-of-home)咖啡市場陷於關閉。

咖啡需求復甦緩慢，將打擊全球近1.25億以種植咖啡豆維生的農民生計。花旗估計，阿拉比卡咖啡豆期貨價格下半年可能跌近10%，至約每磅90美仙，接近農民取得收支平衡的價格。

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