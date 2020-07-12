本周經濟數據甚矚目　尤其周四中美

本周經濟數據甚為矚目，尤其是周四(16日)中國內地會公布第2季經濟增長，美國也公布俗稱「恐怖數據」的零售數字，將能夠讓投資者審視全球兩大經濟體的狀況。以下是香港時間：

【7月13日星期一】

無重大經濟數據公布

【7月14日星期二】

08：00新加坡公布第2季國內生產總值(GDP)，市場預期按年勁縮11.3%，按季則大跌36.7%

10：30中國內地公布6月貿易帳，市場預期出口增3.5%，進口則跌3.7%

20：30美國公布6月通脹，市場預期增0.6%

【7月15日星期三】

11：00日本央行公布議息結果

22：30美國能源部公布每周原油庫存

【7月16日星期四】

10：00中國內地公布6月消費零售、固定資產投資、工業增加值；第2季GDP，市場料按年增長2.5%

19：45歐央行公布議息結果

20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、6月零售銷售

【7月17日星期五】

20：30美國公布6月新屋動工、建築許可

22：00美國公布7月消費者信心指數

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