東方日報B1：120公司「疫」市發盈警　激增逾倍

上市公司將於本月稍後陸續公布今年上半年業績。本報統計顯示，4月初至昨日為止，已有約120家主板上市公司就期內業績刊發盈利預警，數目較去年同期多逾一倍，單是上周五單日就多達13家。分析指，疫情發展短期會繼續令大市處於整固階段，恒生指數考驗25,500點支持力，惟中國企業最壞情況已成過去，中期盈警可能只是「假盈警」。

統計顯示，迄今的中期盈警幾乎「清一色」歸因於疫情及其林林總總的附帶影響，例如投資物業組合公允值大跌、客戶還款能力下降導致有關金融資產需要撥備等。整體而言，已發盈警的公司有八家是藍籌股，比去年同期多了六家，預告按年盈轉虧的多達三成左右。

然而，富瑞金融最新資金流報告顯示，截至上周三為止一周，中國股票基金錄得61.21億美元(約477.4億港元)資金淨流入，不僅與香港股票基金一齊扭轉連續十一周「失血」頹勢，更創下五年單周新高；期內外資亦循滬、深股通破紀錄淨買入78.02億美元A股，反而美國股票基金卻錄得淨走資26.4億美元，為連續三周「失血」。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群表示，中國經濟上半年勢必錄得按年倒退，次季縱有正增長亦恐微薄，盈警劇增是「可以理解」。

然而，內地疫情3月中以來大致受控，東亞和歐洲情況也不錯，「比較麻煩的是美洲和南亞，但受控也是遲早問題」，因此中資股最低潮已過，「復工復產基本到位，下一步消費會逐漸增加」。與此同時，中央勢進一步放寬銀根去穩定營商環境和就業，力爭經濟全年正增長。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，疫情翻發無疑是金融市場下半年最大風險，由於美國確診數字急劇反彈，全球經濟注定只會「U形」或「W形」復甦，惟正面的變數也不能完全排除，如疫苗研發有突破及疫情再受控，故暫時不宜太悲觀，盈警潮對大市衝擊有限。

相反，地產股的物業組合會否再有減值虧損是較大風險，事關香港疫情近日再次趨嚴峻。

展望後市，溫傑相信，港股已累彈不少，短期難免會因疫情和中美關係愈趨緊張而整固，惟全球各地流動性實在很多，如無特別負面打擊，恒指於25,500點會有一定支持，暫時上望26,500至26,700點，策略上可在10天線附近吸納「食正」結構性機遇的板塊如新經濟股，因資金傾向炒作強勢和盈利前景最明朗的股份。

廖群相信，雖然美國會盡可能與中國脫鈎，但兩國經貿關係太緊密，華府大舉刺激經濟已說明總統特朗普首要工作是確保連任，短期難下重手，而美企和其他國家也未必願意撤離中國。他又指，中國企業債務高主要是製造業和固定資產投資大，但不見得是嚴重危機。

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