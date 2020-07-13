【專訪】金管局：多間大銀行將參與氣候變化壓力測試

氣候變化風險迫在眉睫，香港金融管理局表示，多間大型銀行獲邀請參與相關壓力測試的試驗計劃，擬於明年首季展開壓力測試，冀提升銀行業量度及管理氣候風險的能力，強調該局目前無計劃要求銀行業，就氣候變化風險增加資本或加大撥備。

金管局助理總裁(銀行監理部)陳景宏透露，香港6家系統重要性銀行中，大多表示有意參與試驗計劃，並制定壓力測試的情景。他舉例指，因極端天氣帶來的實體風險，包括會否中斷銀行的營運而導致損失、房地產貸款因雨災如何影響資產價值等，藉此評估銀行應對相關風險的能力。

另他指出，當政府向企業徵收「碳稅」及要求高碳排放的行業轉型時，勢對企業的盈利產生影響，甚至拖累還款能力及加劇信用風險，因而冀透過情景測試，以了解行業面對轉型風險時，對金融市場及銀行的潛在影響。

他並透露，遊戲及電子公司佔香港銀行業貸款佔比暫時未算高企，截至今年3月底，兩項目貸款規模各約3,000億元，佔比僅約3%，而房地產的貸款規模則達1.5萬億元。氣候變化帶來的風險可見一斑。

不過，金管局助理總裁(銀行政策部)何漢傑坦言，量化氣候風險有一定難度，過往個別銀行有收集數據，惟各行收集數據的方式有別。綠色及可持續銀行發展涉及社會責任，長遠而言，監管機構希望銀行可增強收集資料的能力，並妥善管理因環境帶來的風險。

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