【專訪】雷蛇「疫」市銷售雙位數增

郭氏表示，在疫情期間，直播打機興起，帶動鏡頭、耳機、滑鼠等電腦設備需求急升。由於旗下網上購物平台發展成熟，消費者普遍網上落單，令公司易於處理訂單，運送時間未有受疫情影響。軟件平台方面，註冊帳戶及每日平均活躍用戶亦顯著上升。

雷蛇目前以服務業務的增長勢頭最強，主要由於Razer Gold虛擬信用積分業務在全球持續擴張。Razer Gold是一個信用積分平台，玩家能透過平台購買遊戲、娛樂內容及虛擬道具。張氏指出，該平台遍布全球超過130個國家，目前集中開拓年輕用戶較多的東南亞市場，未來平台將推出電子書、動畫、音樂等，優化產品組合。

至於下半年展望，該公司投資者關係總監羅啟琳預期，各大遊戲機廠商即將推出新款遊戲主機，加上傳統銷售旺季因素，料3大業務有望保持增長。而隨着東南亞新興市場的電商活動及電子支付轉趨普及，以Razer Gold為基礎的金融科技業務增長迅速，預期5年內服務業務佔總收入由現時的9.4%提升至25%。

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