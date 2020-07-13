【專訪】債券通開通3周年　冀接軌國際

債券通開通3周年，為進一步完善，人民銀行早前宣布將推出4項新舉措，包括適當延長交易服務平台的服務時間。債券通有限公司總經理馬俊禮(Julien Martin)接受東網專訪時透露，為方便歐洲和美洲的投資者進行交易，有意將債券通交易時間延至晚上8時，正待中國當局確實。

他又提到，將進一步降低投資者交易成本約30%，屆時進入中國債市的成本與投資其他成熟債市，如歐洲、美國等地相若，相信有助刺激投資者進入中國債市。他又指出，債券通仍在發展，冀盡可能接觸更多投資者，樂意有更多的平台合作，正物色新的境外交易平台對接，並希望在今年宣布。

事實上，債券通增長迅速。今年上半年日均交易量達約200億元人民幣(下同)，按年增長兩倍，3年累計成交量超過6萬億元，單日最高成交額達369億元。截至今年6月底，通過債券通入市的境外機構超過550家，帳戶數量達2,012個，覆蓋全球33個國家和地區，而今年上半年累計交易量達2.331萬億元。其中，5月日均成交創歷史新高，達260億元。

馬俊禮指，這僅僅是故事的開始，現已踏入第2階段中期，主力推動「putting China on the map」(將中國變得聞名遐邇)。雖然中國為世界第二大固定收益市場，但主要由內需推動，即中國人民購買中國債券，故期望將更多海外投資者帶進中國債市，把佔比增至10%、甚至15%。展望下一階段，可以協助中國的信貸市場發展。

事實上，債券通先後有助中國債券納入彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列，惟仍未獲納入富時債券指數。富時羅素於4月時將中國債市准入等級維持在可能上調的名單，並表示在9月再評估。就此，馬俊禮表示，會爭取納入富時債券指數，並與各方積極討論中，個人對此感到樂觀。

對於債券通至今只有北向通，「北水」仍未能南下交易國際債券，馬俊禮表示，要先做好北向通，確保足夠外資流入中國，才有可能見到南向開通。由於中國內地已有優質債券，而且息率較高，內地投資者對外國債券無實際迫切需求，故亦無時間表。不過，債券通公司仍會進行相關準備工作，以便在獲批時抓住機會。

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