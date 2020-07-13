維達國際發盈喜 股價曾漲近9%
2020年07月13日 07:34
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維達國際(03331)公布，預期截至今年6月底止3個月的經營溢利按年增長約152%；並估計第二季股東應佔溢利按年增長約154%，第二季經營溢利及股東應佔溢利料分別約7.3億及5.35億港元，預期第二季收入約42.15億元，按年增長約1%及自然增長約15%。
該股股價曾漲近9%，高見32.4港元，最新仍升4.8%，至31.2元；暫時成交4,100萬元。
根據對集團管理帳目之初步審閱，預期公司截至今年6月底止6個月的經營溢利按年增約100%，預期上半年之公司權益持有人應佔溢利按年增加約108%。預期上半年經營溢利及權益持有人應佔溢利分別約12.57億及9.13億元。
公司指出，上半年利潤的正面發展，主要由於木漿價格下跌及產品組合持續改善所致。此外，預期公司上半年的收入約76.34億元，按年跌約3%及自然增長約1%。於上半年，來自紙巾分部的收入約62.43億元及來自個人護理業務的收入約13.91億元。
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