【股民熱話】今年以來不到兩成藍籌有得升 後市應該點部署？

港股由3月份低位21,139點，反彈至上周高位見26,783點，最多累升5,644點或26%。之不過，原來在50隻藍籌股之中，僅9隻今年以來錄得升幅(見附表)，其餘大部分現價均錄得跌幅。

恒指升幅僅集中在不到兩成的藍籌股，可見恒指的成分股實有檢討必要。當第三季恒指公司納入同股不同權股份於恒指當中，新經濟股佔比提升，相信能為恒指估值改善帶來新動力，故中線筆者未急於估頂。

較樂觀的推算，是第三季恒指波幅上移至25,000至28,000點，頂部剛好是2018年高位所延伸的降軌阻力位所在。待港股再見多一、兩支陰燭，若A股氣氛未至逆轉，又可以諗諗翻兜實力股。

東網財經專欄作者 帥哥

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