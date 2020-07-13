【股民熱話】今年以來不到兩成藍籌有得升 後市應該點部署？
2020年07月13日 08:00
東網電視更多新聞短片
港股由3月份低位21,139點，反彈至上周高位見26,783點，最多累升5,644點或26%。之不過，原來在50隻藍籌股之中，僅9隻今年以來錄得升幅(見附表)，其餘大部分現價均錄得跌幅。
今年以來，9隻錄得升幅的藍籌股，按次序分別為騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)、中國生物製藥(01177)、創科實業(00669)、恒隆地產(00101)、吉利汽車(00175)、恒安國際(01044)、蒙牛乳業(02319)及舜宇光學(02382)。當中，騰訊及港交所的累計升幅均逾四成，分別為科技股和金融股的「股王」！
恒指升幅僅集中在不到兩成的藍籌股，可見恒指的成分股實有檢討必要。當第三季恒指公司納入同股不同權股份於恒指當中，新經濟股佔比提升，相信能為恒指估值改善帶來新動力，故中線筆者未急於估頂。
較樂觀的推算，是第三季恒指波幅上移至25,000至28,000點，頂部剛好是2018年高位所延伸的降軌阻力位所在。待港股再見多一、兩支陰燭，若A股氣氛未至逆轉，又可以諗諗翻兜實力股。
上周社保放話要減持內險股，震散金融股。之不過，查實A股升得太快唔係好事，即使係大牛市，都要升吓抖吓，慢牛格先襟玩！筆者依然睇好中資金融股，內地券商股首選中金公司(03908)、內銀股首選建設銀行(00939)。至於新經濟股，繼一線股起動，只要市況氣氛維持，其他二線股有望陸續翻炒，仍可高度關注手遊、軟件及生化科技等股類。
東網財經專欄作者 帥哥
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！