【市前重點睇】道指期貨升逾百點　金價企1800美元

●美匯指數跌至96.58，港匯見7.7517，離岸人民幣(CNH)企7.0109，美元兌日圓處106.89，歐元升上1.1312，英鎊漲至1.2628。金價於1,800美元水平上落。布油高見43.21美元，紐油報40.25美元。道指期貨升逾百點。

●美國總統特朗普表示，華盛頓與北京之間的關係已經受到嚴重破壞，目前不考慮與中國就第二階段貿易協議談判。

●美國10年期國債孳息率上周五升3.12點子，報0.6447厘。

●即月恒生指數夜期上周五收報25,760點，升65點，高水33點，成交24,371張。

●港股ADR指數上周五收報25,788點，升61點。

●紐約8月期油上周五收報每桶40.55美元，升0.93美元或2.35%，全周累跌0.25%；布蘭特9月期油收報每桶43.24美元，升0.89美元或2.1%，全周累漲1.03%。

-傳石油輸出國組織及盟友(OPEC+)傾向於8月份逐步降低減產力度。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,801.9美元，跌1.9美元或0.1%，全周計累升0.7%，連續5周上漲。

●英國政府發言人在英國與歐盟談判代表結束最新一輪討論後表示，脫歐談判仍存在「重大分歧」。

●意大利央行預計，2020年該國經濟收縮9.5%，2021年和2022年料分別增長4.8%和2.4%。

●中銀保監警告，銀行業不良貸款存在較大上升壓力，且有一些高風險影子銀行死灰復燃，部分資金違規流入房市股市；銀行業撥備缺口超3,500億元人民幣。

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