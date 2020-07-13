【市前重點睇】道指期貨升逾百點 金價企1800美元
2020年07月13日 08:01
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●美匯指數跌至96.58，港匯見7.7517，離岸人民幣(CNH)企7.0109，美元兌日圓處106.89，歐元升上1.1312，英鎊漲至1.2628。金價於1,800美元水平上落。布油高見43.21美元，紐油報40.25美元。道指期貨升逾百點。
●美國總統特朗普表示，華盛頓與北京之間的關係已經受到嚴重破壞，目前不考慮與中國就第二階段貿易協議談判。
●道指上周五(10日)收報26,075點，升369點或1.44%；標指收報3,185點，升32點或1.05%；納指收報10,617點，升69點或0.66%，再創收市新高。 https://bit.ly/3gMRL6b
●美國10年期國債孳息率上周五升3.12點子，報0.6447厘。
●即月恒生指數夜期上周五收報25,760點，升65點，高水33點，成交24,371張。
●港股ADR指數上周五收報25,788點，升61點。
●紐約8月期油上周五收報每桶40.55美元，升0.93美元或2.35%，全周累跌0.25%；布蘭特9月期油收報每桶43.24美元，升0.89美元或2.1%，全周累漲1.03%。
-傳石油輸出國組織及盟友(OPEC+)傾向於8月份逐步降低減產力度。
●紐約8月期金上周五收報每安士1,801.9美元，跌1.9美元或0.1%，全周計累升0.7%，連續5周上漲。
●英國富時100指數上周五收報6,095點，升45點或0.76%；法國CAC指數收報4,970點，升49點或1.01%；德國DAX指數收報12,633點，升144點或1.15%。 https://bit.ly/3gPn54o
●英國政府發言人在英國與歐盟談判代表結束最新一輪討論後表示，脫歐談判仍存在「重大分歧」。
●意大利央行預計，2020年該國經濟收縮9.5%，2021年和2022年料分別增長4.8%和2.4%。
●中銀保監警告，銀行業不良貸款存在較大上升壓力，且有一些高風險影子銀行死灰復燃，部分資金違規流入房市股市；銀行業撥備缺口超3,500億元人民幣。
●【專訪】債券通開通3周年，冀接軌國際。 https://bit.ly/2C3LMv8
●香港120家主板上市公司「疫」市發盈警，激增逾倍。 https://bit.ly/3iW9V7C
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