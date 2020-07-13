百濟神州折讓7.6%配股　籌逾160億元

每股配售價為14.2308美元(約110.29港元)(相當於每股美國存託股份185美元)，較上日在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%；在聯交所所報的收市價每股股份119.3港元折讓約7.6%。

配售事項料集資淨額約20.7億美元(約160.4億港元)，擬用於營運資金及其他一般公司用途，包括資助公司研究及臨床開發活動(包括擴展其批准產品的適應症)，推進其管線產品(包括內部開發分子及授權許可化合物)，以及發展及擴展其臨床前項目；推進業務開發活動，以通過授權許可或收購(如適用)新增技術、藥物或候選藥物、腫瘤學領域內外其他資產或業務擴展公司的商業及開發階段產品組合或其他戰略投資或機會；投資公司批准產品於中國、美國以及其他可能地區市場的商業活動；及擴展並進一步建立公司在商業化、製造以及研發等領域的全球組織及能力。

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