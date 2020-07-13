【專家點評】古勝：中資券商股選擇多　買邊隻好？

港股表現反覆，上周五一度大跌超過600點，最終跌482點收報25,727點，跌穿早前預期的25,800至26,300點的波幅區間，不過與25,800點的支持位相去不遠，可能只係假跌而已，但如果未來再跌，下一級就要睇25,200點，短線計又唔使太慌張。

老古成日都話，目前市場充滿變數，只係早前缸邊友沉醉於A股「健康牛」的憧憬中，明知山有虎、偏向虎山行，選擇暫時對負面因素視而不見。誰不知上周內地突然出嚟維持秩序，國家隊現身減持、主要媒體更有瘋牛不利股市等報道帶風向，官方出手調整升市節奏，短線來計可能有壓力，但中線嚟睇反而有利，因為升得急通常好快玩完，慢牛先至持久，若然相信A股帶動港股向上，可以考慮逢低買入。

不過，有睇開專欄的看官，都知老古成日講嘅負面因素，排頭位就係地緣政治，第二就係疫情發展，點解老古咁擔心，前文已有交代，就不再贅述了。而下筆之時，上周五(10日)新增38新冠肺炎確診個案，香港可能出現大爆發，確實令人擔心。老古都係嗰句，入市可以、切忌瞓身，否則心理壓力太大，反而不利坐貨食盡個浪。

照目前嚟睇，內地A股可能進入牛市，利好中資券商股，可留意小注搭順風車的機會。事實上，過去多年A股一沉不起，中資券商股普遍低位浮沉多年，近日隨A股轉旺而起死回生，不過炒還炒，普遍股份仍然蟹貨重重，升起上來阻力較大。今次介紹3隻近日曾創歷史新高或貼近高位的中資券商股，貪佢哋上方冇乜蟹貨，輕身上陣、爆發力更強。

東網財經專欄作者 古勝

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