【專家點評】陳政深：港股回吐合理「打底」再上

恒指上周未能守住26,000點關口。不過從整體走勢上審視，港股的回吐相當合理，對於後市而言，亦更為健康。指數在踏入七月份，由24,000點水平起步，一舉升穿多個重要技術阻力位，縱使從金管局入市進行的操作而言，資金持續湧入，動力充裕，但每破一個阻力，動能亦會隨之減弱。

此外，恒指保力加通道在25,000點時急速擴闊，指數亦升穿通道頂部，亦加深一重回吐壓力。目前恒指10天移動平均線位處25,400點水平，只要此位置得以守住，即未有連續兩天跌穿，後市仍值得看高一線。

然而，公司在今年三月，已建議改名為「信陽新經濟集團」，銳意轉型的意圖明顯，而公司亦非單單改名。在此之前，亦在今年2月13日，公布與軟銀綠色投資基金訂立策略投資框架協議，後者將投資不少於5,000萬美元，包括認購及發行票據、債券、可轉換債券及股份配售等債務及股權投資。

參考通告，有關協議有效期為120天，軟銀將按照當時市況及資金使用情況作有關投資。目前暫未見公司作進一步通告，但一般而言，此類通告如果失效，公司多會作出披露。另一方面，公司上周五公布，執董林必田已辭任。改名、軟銀基金擬投資、董事辭任，連串動作加上成交異動，股價更於6月23日出現突破，似乎反映有「春江鴨」進場，上周股價低位見承接，現價具一定留意價值。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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