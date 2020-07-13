【專家點評】沈振盈：七月反覆　高位震盪

踏入7月份，港股出現顯著的升幅，特別是部分新經濟股及科技股。至於過往頗受股民追捧的傳統經濟股及收息股，則斯人獨憔悴，每況愈下。究其原因，主要是新經濟股在經濟不振的環境下，仍可被包裝成不受疫情影響，有其本身的獨特前景。然而，由於過去一周港股升勢過急，加上一些新經濟股亦累積了頗大的升幅，相信短期內大市會出現較顯著的調整。但從技術走勢角度分析，調整的大位會在25,000水平。

從玄學的角度分析，上周指出：「7月6日晚為『小暑』，是月份的交接，轉入『癸未』月......故此，大家要小心，7月7日之後，港股或會出現大幅的震盪。」上周二大市早上高開後，即出現單日轉向的大陰燭，高低來回近800點。上周五恒指收市跌破25,800點關口，走勢偏弱，有機會回試25,200水平。本周的市況料仍是上落市格局，先低後回升，暫時未見到大幅調整的迹象。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丁巳日）：天干地支皆屬火，全火之局，反覆上落。

周二（戊午日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，出現反彈。

周三（己未日）：天干地支皆屬土，全土之局，再度反覆。

周四（庚申日）：天干地支皆屬金，全金之局，強勁回升。

周五（辛酉日）：天干地支皆屬金，全金之局，持續做好。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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