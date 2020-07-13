中美科技戰：美國擬對TikTok和微信採取強而有力行動

納瓦羅補充，如果TikTok分拆為一家美國公司，對美國亦沒有幫助，因為情況會變得更差，當局將不得不向中國提供數十億美元，以獲得TikTok在美國開展業務的特許。不過，他並無具體說明美國政府可能採取的行動。

特朗普上周曾透露，考慮在美國封殺TikTok。美國國務卿蓬佩奧稱，對TikTok的檢查是為保護美國公民隱私數據所作的更廣泛努力的一部分。

中國公司字節跳動旗下的TikTok在美國青少年中頗受歡迎。而微信是中國第一大社交通訊應用，被全球範圍的中國人廣泛使用。

TikTok已引起美國官員的關注，美國公司正在研究員工對TikTok的使用情況。不過，TikTok一再否認有關其對美國國家安全構成威脅的指控，該公司正考慮改變結構，以拉開和中國的距離。

消息指出，TikTok正考慮全球總部的多個後備選址。目前其5個最大的辦公室分別位於洛杉磯、紐約、倫敦、都柏林和新加坡。

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