A股快報：大市反覆　三大指數報升

滬深三大指數全線報升，滬綜指最新倒升21點或0.6%，報3,404點；深成指升幅擴大至185點或1.3%，至13,856點；創業板指數仍升50點或1.8%，至2,828點。

【09:26】A股快報：大市個別發展 金融股領跌

內地股市個別發展，滬綜指低開3點或0.12%，報3,379點；深成指高開27點或0.2%，至13,699點；創業板指數高開11點或0.41%，至2,789點。

板塊方面，金融股領跌0.6%，船舶製造及飛機製造股齊跌0.5%，水泥股跌0.2%；而地產股升0.4%，次新股領漲2.6%。

廣發証券低開3.6%，此前證監會對其採取暫停保薦機構資格6個月等監管措施。

健康元升停板，公司擬定增集資不超過21.73億元人民幣(下同)，引入戰投高瓴資本。

寧德時代漲逾3%，摩根大通將其評級上調至「超配」，目標價調升至250元。

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