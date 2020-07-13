新冠肺炎：今年全球企業發新債規模料達78萬億
2020年07月13日 10:17
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外媒報道，資產管理公司Janus Henderson發表分析報告，調查了900家企業所得數據顯示，2020年全球企業將承擔高達1萬億美元(約78萬億港元)的新債，以籌集資金應對新冠肺炎疫情衝擊。
報道指出，新債增長將使全球企業債總額大升12%，至約9.3萬億美元。美國企業的舉債總額達3.9萬億美元，幾近佔全球總額一半，德國企業共舉債7,620億美元居次。全球舉債最多的企業中有3家是德國公司，包括福士汽車共舉債1,920億美元。
報告提到，去年併購活動及企業以借款買回自家股票和發放股息，令全球企業發債大增8%。不過，今年新債暴增的理由則是為了保留現金應對疫情衝擊。
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