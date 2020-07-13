【專家點評】周樂樂：A股港股熱炒　因成長與周期兼顧？

過去一周，A股、港股與中概股均出現大幅上漲，主要因素是疫情控住、經濟好轉與資本市場改革等重大利好。一周累計，創業板漲12.83%、中小板漲10.4%、深證成指漲9.96%、滬深300漲7.55%、上證漲7.3%與上證50漲6.1%。彈性大的創業板與中小板漲幅好於上證50與滬深300，顯示市場繼續好轉。申万一級行業中，全部上漲，其中，漲幅最大的休國防軍工漲18.73%、商貿漲16.43%、計算機漲13.4%、有色漲12.72%。數據上來看，暴漲行業中成長股與週期股齊升。

從盤面與消息來看，資金加速配置中國資產的迹象非常明顯。筆者認為背後邏輯有三個支持理由。其一，中國最早最好控住且順利恢復經濟，整體狀況優於其他國家。隨着中國疫苗研發成果，且首批已在軍隊中推廣使用，市場對中國疫情擔憂已經大大減弱了。中國6月份經濟有好轉的迹象，CPI回升與PPI企穩，社融與M2等金融數據向好，驗證中國經濟先於其他的地區回升。從而市場信心在中國疫情控住與經濟回升的確認下得以提升，明確先投中國。

其二，疫情期間全球央行為了救市場信心、支撐資產價格、挽救經濟等，向市場注入數万億美金的流動性，規模遠超2008年金融危機的規模。隨着信心回升，市場預期天量的流動性將流入市場，使機構市場策略由疫情避險策略轉向配置風險資產抗通脹策略。作為低估值與增長潛力大的中國資產，必然吸引資金配置，明確先投中國資產。其三，市場普遍預期中美貿易戰長期性，中國將持續推出改革措施，爭取國民與貿易夥伴支持。在貨幣正常的問題上，中國央行相對理性克制，沒有像美聯儲一樣瘋狂注水，體現中國央行對人民幣幣值擔當。還有中國理性應對中美貿易戰，推出香港國安法，穩定香港社會，恢復香港金融中心的融資功能；推海南自由貿易區，減弱因美國打擊香港自由港帶來的影響；推科創板、註冊制、金融開放、銀行發券商牌照等資本市場改革，激活金融市場融資與投資功能。這增強投資者對未來發展的信心，明確先增加中國資產配置。

綜合來說，因流動性氾濫與信心回升，市場氣氛已經被點燃，短期很難快速降溫，維持港股與A股震盪上漲的判斷。配置上以成長行業為主兼顧低估值周期品種估值修復機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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